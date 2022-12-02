В результате вооруженной агрессии России в Украине за сутки погибли три человека, еще 16 - пострадали
За еще сутки полномасштабного вторжения армия РФ убила еще трех мирных украинцев, также еще 16 получили ранения разных степеней
Об этом пишет в телеграмме заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .
Жертвы среди населения в результате вооруженной агрессии РФ за 1 декабря: 3 человека погибли, 16 – ранены.
Все трое погибших из Херсона. Также в области получили ранения еще семь гражданских.
В Донецкой области обнаружили шесть раненых мирных жителей. Еще двое в Харьковской области и один - на территории Днепропетровской области.
Сообщается, что данные предоставили областные военные администрации.
- По состоянию на 2 декабря российские кафиры убили по меньшей мере 441 ребенка, еще более 852 ранили за время полномасштабного вторжения.
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