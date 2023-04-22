В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 470 детей
По состоянию на утро 22 апреля 2023 года более 1419 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
По официальной информации ювенальных прокуроров 470 детей погибли и более 949 получили ранения разной степени тяжести.
Также отмечается, что эти цифры не окончательны, продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 452, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 86, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 21 апреля в результате обстрела врагом пгт Нью-Йорк Донецкой области ранен 9-летний мальчик.
- С 24 февраля 2022 года по 23 марта 2023 года в результате военных действий российских войск в Украине погибли 465 детей, по меньшей мере 940 получили ранения.
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