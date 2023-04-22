В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 470 детей

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров 470 детей погибли и более 949 получили ранения разной степени тяжести.

Также отмечается, что эти цифры не окончательны, продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 452, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 86, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 21 апреля в результате обстрела врагом пгт Нью-Йорк Донецкой области ранен 9-летний мальчик.