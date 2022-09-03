В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 380 детей, более 1117 пострадали, - Офис генерального прокурора
Офис генерального прокурора обнародовал данные о пострадавших от вооруженной агрессии России детей по состоянию на 3 сентября 2022 года
Об этом сообщили в telegram .
"Более 1117 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 3 сентября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 380, а раненых – 737.
Однако эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 204, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46", - говорится в сообщении.
Также Офис генерального прокурора напомнил о платформе "Дети войны" , на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны России против Украины.
- 1 августа заработала платформа "Дети войны", которая будет помогать родителям и правоохранительным органам собирать информацию о детях, пострадавших во время войны, в том числе пропавших без вести или незаконно депортированных в Россию.
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