В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 380 детей, более 1117 пострадали, - Офис генерального прокурора

Об этом сообщили в telegram .

"Более 1117 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 3 сентября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 380, а раненых – 737.

Однако эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 204, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46", - говорится в сообщении.

Также Офис генерального прокурора напомнил о платформе "Дети войны" , на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны России против Украины.

1 августа заработала платформа "Дети войны", которая будет помогать родителям и правоохранительным органам собирать информацию о детях, пострадавших во время войны, в том числе пропавших без вести или незаконно депортированных в Россию.

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