В результате вооруженной агрессии РФ 468 детей погибли в Украине

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 468 детей погибли и более 947 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 449, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66", - отмечается в сообщении.