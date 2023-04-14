В результате вооруженной агрессии РФ 468 детей погибли в Украине
По состоянию на утро 14 апреля 2023 года более 1415 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
"По официальной информации ювенальных прокуроров 468 детей погибли и более 947 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 449, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66", - отмечается в сообщении.
- Украина вернула парня, депортированного в РФ с временно оккупированной Херсонщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 38.15
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное