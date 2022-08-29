В результате военной агрессии РФ погибли еще 8 жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, за сутки в Бахмуте погибли 4 человека, в Райгородке - 2 человека, в Татьяновке и Николаевке погибли по 1 человеку.

Также были ранены 7 человек:

1 человек – Бахмут;

1 человек – Татьяновка;

4 человека – Авдеевка;

1 человек – Щербиновка.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области, без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, погибли 775 человек, ранены - 1980.

Ранее стало известно, что на территории Донбасса размещен по меньшей мере 21 фильтрационный лагерь, где содержат и допрашивают украинцев.