В результате вечернего обстрела Запорожья погибла 71-летняя бабушка, еще 2 человека ранены
Накануне, около 19:15 враг нанес удар по Запорожью, разрушив объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Три часа назад враг выпустил ракеты по Запорожью. Сейчас известно о гибели 71-летней Веры Ивановны. Еще одна 66-летняя женщина ранена. Еще один житель областного центра получил осколочные ранения. После оказанной первой помощи они доставлены в больницу", - говорится в больнице. сообщении.
- Напомним, в пятницу, 12 августа, около 19:15, враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. Возник пожар.
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