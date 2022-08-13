Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Три часа назад враг выпустил ракеты по Запорожью. Сейчас известно о гибели 71-летней Веры Ивановны. Еще одна 66-летняя женщина ранена. Еще один житель областного центра получил осколочные ранения. После оказанной первой помощи они доставлены в больницу", - говорится в больнице. сообщении.

Напомним, в пятницу, 12 августа, около 19:15, враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 ракет. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. Возник пожар.

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