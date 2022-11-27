В результате вчерашней атаки по Днепру погиб один человек

Об этом стало известно из его telegram-канала .

"Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов", - говорится в сообщении.

Напомним: утром субботы, 26 ноября 2022 года, россияне обстреляли город Днепр, пострадали 13 человек, повреждены 7 домов и склад.

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