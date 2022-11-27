В результате вчерашней атаки по Днепру погиб один человек
Спасатели нашли тело мужчины под завалами, сообщил руководитель ОВА Валентин Резниченко, всего во время атаки пострадали 13 человек
Об этом стало известно из его telegram-канала .
"Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов", - говорится в сообщении.
- Напомним: утром субботы, 26 ноября 2022 года, россияне обстреляли город Днепр, пострадали 13 человек, повреждены 7 домов и склад.
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