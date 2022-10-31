В результате утренних ракетных ударов по Украине пострадали 13 человек

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Укринформ .

"На данный момент мы имеем 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", - сказал Клименко.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 31 октября российскими ракетами и дронами было повреждено 18 объектов в 10 регионах.

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