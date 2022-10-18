Об этом сообщает ДТЭК .

По предварительной информации, семь человек получили ранения. Им сразу предоставили первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Один из раненых от полученных тяжелых травм погиб в автомобиле скорой помощи.

"Администрация и все работники ДТЭК Энерго выражают соболезнования семье погибшего. Родным будет предоставлена вся необходимая помощь от компании", - написали на сайте ДТЭК.

Также отметили, что энергетическое оборудование получило серьезные повреждения. Работники сразу же приступили к восстановлению поврежденных объектов после прекращения обстрелов.

"ДТЭК Энерго продолжает делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы в условиях энергетического террора агрессора. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", - подчеркнули в ДТЭК.

18 октября россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Киеве , Житомире и Днепре .