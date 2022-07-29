В результате утреннего ракетного удара по Краматорску погиб один человек, пять человек ранены, - Кириленко
Сегодня утром, 29 июля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Краматорск в Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Ракетный удар по жилому кварталу – таким выдалось утро в Краматорске. Сейчас известно об 1 погибшем человеке и 5 раненых. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждены. Эти цифры еще могут измениться. Сейчас оставаться на Донетчине — опасно! Эвакуируйтесь! Это - ответственный поступок!" - написал Кириленко.
- Напомним, в ночь на 29 июля россияне обстреляли Славянск, ранили одного человека, повредили 21 дом, 3 развлекательных центра. Горожан просят уезжать. За минувшие сутки в Донецкой области россияне убили 8 гражданских, еще 19 ранили
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