В результате утреннего ракетного удара по Краматорску погиб один человек, пять человек ранены, - Кириленко

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ракетный удар по жилому кварталу – таким выдалось утро в Краматорске. Сейчас известно об 1 погибшем человеке и 5 раненых. Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждены. Эти цифры еще могут измениться. Сейчас оставаться на Донетчине — опасно! Эвакуируйтесь! Это - ответственный поступок!" - написал Кириленко.

Напомним, в ночь на 29 июля россияне обстреляли Славянск, ранили одного человека, повредили 21 дом, 3 развлекательных центра. Горожан просят уезжать. За минувшие сутки в Донецкой области россияне убили 8 гражданских, еще 19 ранили

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