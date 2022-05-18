В результате утреннего ракетного обстрела Николаева 18 мая произошел пожар в частном доме, известно про одного пострадавшего
Россия нанесла ракетный удар по Николаеву утром 18 мая, из-за этого произошел пожар в частном доме
Об этом сообщила представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Ильяна Пацюк, пишет Суспильне.
"Утром 18 мая в Николаеве в результате ракетных обстрелов российскими вооруженными силами возник пожар в частном доме в Ингульском районе. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем с осколочными ранениями", – говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар, распространившийся на 50 квадратных метров.
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