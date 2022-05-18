Об этом сообщила представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Ильяна Пацюк, пишет Суспильне.

"Утром 18 мая в Николаеве в результате ракетных обстрелов российскими вооруженными силами возник пожар в частном доме в Ингульском районе. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем с осколочными ранениями", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар, распространившийся на 50 квадратных метров.

В Днепре обломки ракеты, которую сбила ПВО, упали на частный двор: ранена женщина и повреждены два дома.

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