В результате утечки данных была раскрыта личная информация 237 тыс. госслужащих США

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что утечка данных затронула систему обработки транзитных льгот TRANServe. Она возмещает госслужащим ряд расходов по проезду. Пока не ясно, использовали ли какую-либо личную информацию госслужащих в преступных целях.

USDOT сообщило Конгресс США о утечке информации по электронной почте в пятницу. Ведомство отметило, что нарушение не повлияло на системы безопасности транспортировки. Информации о виновных в утечке данных пока нет. Впрочем, оно коснулось 114 тыс. действующих сотрудников и 123 тыс. бывших работников.

В настоящее время USDOT расследует взлом. Ведомство заморозило системы льгот на проезд, пока ее не восстановят и не обеспечат надлежащей защитой.