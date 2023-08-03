Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала на брифинге в Медиацентре Украины.

"На прошлой неделе, когда была мощная работа по складам боеснабжения полевых, которые враг развернул на левобережье (Херсонской области, - ред.) у нас получилось уничтожить до 7 таких складов. Враг действительно испытывал снарядный голод", - рассказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра отметила, что логистика врага усложнена и замедлена, однако полностью не остановлена.

"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы, резервы как по боеприпасу, так и по обновлению техники и по личному составу, но это происходит не в том соответствии темпу развития боевых событий. Поэтому есть такие проседания в статистике, когда враг действительно упускает возможность атаковать, и количество обстрелов, в том числе на нашем участке фронта, уменьшается до 30 в сутки. Это ощущался снарядный голод", - подытожила Гуменюк и добавила, что впоследствии противник подтянул резервы и количество обстрелов поднялось до 90, но Силы обороны продолжают оттеснять РФ.