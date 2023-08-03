Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В результате успешных украинских атак количество обстрелов противником уменьшилось, - Силы обороны юга

В результате успешных украинских атак количество обстрелов противником уменьшилось, - Силы обороны юга

3 августа, 2023 четверг
18:38
Война с Россией

Враг имеет определенную нехватку снарядов из-за эффективной работы украинских бойцов по российским складам с боеприпасами. Обстрелы РФ становятся реже

Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала на брифинге в Медиацентре Украины.

"На прошлой неделе, когда была мощная работа по складам боеснабжения полевых, которые враг развернул на левобережье (Херсонской области, - ред.) у нас получилось уничтожить до 7 таких складов. Враг действительно испытывал снарядный голод", - рассказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра отметила, что логистика врага усложнена и замедлена, однако полностью не остановлена.

"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы, резервы как по боеприпасу, так и по обновлению техники и по личному составу, но это происходит не в том соответствии темпу развития боевых событий. Поэтому есть такие проседания в статистике, когда враг действительно упускает возможность атаковать, и количество обстрелов, в том числе на нашем участке фронта, уменьшается до 30 в сутки. Это ощущался снарядный голод", - подытожила Гуменюк и добавила, что впоследствии противник подтянул резервы и количество обстрелов поднялось до 90, но Силы обороны продолжают оттеснять РФ.

  • Утром 24 июля во временно оккупированном Крыму местные слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили склад БК в Джанкойском районе.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что Украина будет продолжать атаки на оккупированный Россией Крым и Крымский мост, который соединяет его с материковой частью России.
  • 26 июля впервые глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил , что Служба безопасности Украины стоит за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года.
Новости
російська армія
Херсонщина
Читайте также:
Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу та Михайлу Терентьєву
2 августа, 2023 среда
Трем депутатам Киевсовета суд избрал меры пресечения. По версии ДБР, они в течение года не являлись на военную службу
3 августа, 2023 четверг
ВСУ изменили тактику контрнаступления: армия РФ перенапряжена и начинает отступать, - NYT
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
3 августа, 2023 четверг
Враг совершил 820-ю атаку на Киев: ПВО уничтожило почти полтора десятка "шахедов"
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
3 августа
20:16
Live
"Дила" - "Ворскла": онлайн-трансляция матча украинцев в Лиге конференций
20:01
OPINION
Как найти себя после 50-ти
19:48
"Барби" официально стала самой кассовой лентой, созданной женщиной
19:36
Силы обороны сдерживают наступление РФ в районе Марьинки и Авдеевки, - Генштаб ВСУ
19:26
США ввели новые санкции против научных учреждений и граждан России
19:07
Warner Bros Discovery предупредил, что голливудские забастовки могут ударить по производительности
18:35
Обновлено
Кубок Украины: "Карпаты" проиграли "Прикарпатью", результаты других матчей 1/64 финала
18:26
Индия присоединится к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения украинской Формулы мира
18:22
Эксклюзив
"Как бы тяжело ни было": фермеры Херсонщины заявляют, что урожай арбузов есть, хоть и не в довоенных масштабах
18:15
Обзор
САУ "Богдана": как разрабатывали украинскую гаубицу и каковы ее технические характеристики
18:06
Ограничения в ВПК и синхронизация с мерами относительно РФ: ЕС вводит новые санкции против Беларуси
18:05
OPINION
Идеал рядового избирателя – это совок с украинским языком
18:05
Гуменюк: Украина не причастна к атаке на корабль РФ в Черном море
17:43
CoinPay
Украинская криптоплатформа CoinPay заявила о закрытии
17:21
"Готовы без колебаний применить оружие": Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью
16:52
ДБР завершило расследование по делу судьи Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП с нацгвардейцем
16:49
Порошенко привез авторемонтные мастерские в бригаду, воюющую под Авдеевкой и Бахмутом
16:45
В России начали массово вербовать на войну в Украине женщин в колониях, - правозащитница
16:44
Эксклюзив
Враг пытается окружить Авдеевку, прибегая к "мясным" штурмам, - Легион Свободы
16:40
Microsoft
Microsoft: российские хакеры причастны к фишинговым атакам десятков глобальных организаций через чаты Teams
16:39
Аналитика
В Украине продолжают открываться компании со связями в России и Беларуси. Исследование Youcontrol
16:32
Адвокаты Константина Жеваго сообщают о его непричастности к делу НАБУ о коррупции в Верховном Суде
16:31
Российская музыка в публичном пространстве: в Раде предлагают увеличить штрафы, языковой омбудсмен прокомментировал
16:30
США обеспокоены призывами Китая к контршпионажу за гражданами, – Reuters
16:14
Эксклюзив
Батальон "Свобода": Враг не оставляет попыток атаковать на Бахмутском направлении, в ход идет много техники
16:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:01
OPINION
Украина - Польша: все трения следует рассматривать в контексте соседских выборов
15:51
Режиссер Загданский получит "Золотую Дзигу" за вклад в развитие украинского кино
15:41
жара
Зной до +38 °C: Наталка Диденко о погоде на ближайшие три дня
15:36
Эксклюзив
В консалтинговой группе "А-95" назвали прогнозируемую цену на топливо в ближайшие недели
15:21
Выписали себе почти 1 млн грн "боевых", не работая на фронте: руководству учебного центра НГУ объявили подозрения
15:01
МВД идентифицировало более 232 тыс. военных преступников и предателей за время масштабной войны
15:00
Названа дата национальной премьеры "Мавки" в онлайн-кинотеатре
14:41
Боевые медики на передовой смогут производить переливание крови, но после подготовки Минздрава, - Маляр
14:10
Джо Байден
Байден призвал хунту в Нигере освободить президента Базума
14:07
Эксклюзив
Нардеп Вениславский объяснил, почему нельзя проводить выборы во время военного положения
14:05
Оккупанты завезли из России на Запорожье медицинский персонал: расселяют в захваченных домах украинцев
14:02
OPINION
Бункерный натравливает "белорусскую борзую" на НАТО
13:56
Часть боевиков ЧВК Вагнера подошла к литовской границе, - Науседа
13:52
Россияне привлекли к войне против Украины курсантов летных училищ, – ЦНС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV