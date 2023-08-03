В результате успешных украинских атак количество обстрелов противником уменьшилось, - Силы обороны юга
Враг имеет определенную нехватку снарядов из-за эффективной работы украинских бойцов по российским складам с боеприпасами. Обстрелы РФ становятся реже
Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала на брифинге в Медиацентре Украины.
"На прошлой неделе, когда была мощная работа по складам боеснабжения полевых, которые враг развернул на левобережье (Херсонской области, - ред.) у нас получилось уничтожить до 7 таких складов. Враг действительно испытывал снарядный голод", - рассказала Гуменюк.
Руководитель пресс-центра отметила, что логистика врага усложнена и замедлена, однако полностью не остановлена.
"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы, резервы как по боеприпасу, так и по обновлению техники и по личному составу, но это происходит не в том соответствии темпу развития боевых событий. Поэтому есть такие проседания в статистике, когда враг действительно упускает возможность атаковать, и количество обстрелов, в том числе на нашем участке фронта, уменьшается до 30 в сутки. Это ощущался снарядный голод", - подытожила Гуменюк и добавила, что впоследствии противник подтянул резервы и количество обстрелов поднялось до 90, но Силы обороны продолжают оттеснять РФ.
- Утром 24 июля во временно оккупированном Крыму местные слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили склад БК в Джанкойском районе.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что Украина будет продолжать атаки на оккупированный Россией Крым и Крымский мост, который соединяет его с материковой частью России.
- 26 июля впервые глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил , что Служба безопасности Украины стоит за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное