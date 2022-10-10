В результате ударов захватчиков повреждены 11 объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве
За утро 10 октября российские оккупационные войска повредили в 8 регионах и Киеве 11 инфраструктурных объектов. Возможны перебои со светом, водоснабжением, связью
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура. Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. К сожалению, погибли люди", - отметил он.
По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.
"Главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты", - добавил Шмигаль.
Оккупанты ударили по Киеву , Львову , Днепру , Тернопольщине , Житомирщине , Хмельницкой и других регионах.
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