В результате ударов врага по Никопольщине повреждены дома и газопроводы, ВСУ сбили 8 беспилотников РФ
В ночь на 7 декабря россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждены дома и газопроводы
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Он отметил, что оккупанты атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "ураганами". Военные из воздушного командования "Восход" сбили восемь беспилотников, предварительно Shahed-136.
Во вражеские атаки попали две общины Никопольщины – Марганецка и Никопольская. В результате семи атак "ураганов" в самом Никополе повреждены до десятка частных домов, хозяйственных сооружений, газопроводы, а также несколько магазинов, офисные здания и колледж. Люди не пострадали.
- В ночь на 7 декабря российские оккупанты нанесли удар двум общинам Запорожского района Запорожской области, в результате чего три человека получили ранения.
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