Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что оккупанты атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "ураганами". Военные из воздушного командования "Восход" сбили восемь беспилотников, предварительно Shahed-136.

Во вражеские атаки попали две общины Никопольщины – Марганецка и Никопольская. В результате семи атак "ураганов" в самом Никополе повреждены до десятка частных домов, хозяйственных сооружений, газопроводы, а также несколько магазинов, офисные здания и колледж. Люди не пострадали.

В ночь на 7 декабря российские оккупанты нанесли удар двум общинам Запорожского района Запорожской области, в результате чего три человека получили ранения.