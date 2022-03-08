В результате ударов по Харькову произошли десятки пожаров, по меньшей мере 4 человека погибли
В результате ударов и обстрелов Харькова в городе произошли десятки пожаров, известно о гибели не менее четырех человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Россияне продолжили обстреливать и наносить воздушные удары по жилым кварталам и разным объектам Харькова, в результате чего зафиксировано множество разрушений и пожаров.
В частности, выгорела 9-этажка по Краснодарской улице - пожар охватил 27 квартир с 1-го по 9-й этажи. Площадь пожара составила более 1500 квадратных метров.
"В общей сложности за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий. Было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС. Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших", говорится в сообщении.
- Напомним, 6 марта Зеленский наградил Харьков отличием города-героя Украины.
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