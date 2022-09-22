Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях.

"Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье.

Продолжает сохраняться угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области

– в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково

– в районах населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково на Краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок

– Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок на Бахмутском направлении – Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск

– Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка и Водяное

– Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка и Водяное на Новопавловском и Запорожском направлении огневого воздействия подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времевка и Новополь

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов беспилотников.

За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

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