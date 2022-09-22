В результате ударов оккупантов пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов, ВСУ отбили атаки возле трех сел
За 21 сентября украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка. В результате ударов россиян пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях.
"Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье.
Продолжает сохраняться угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково
- на Краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок
- на Бахмутском направлении – Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск
- на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка и Водяное
- на Новопавловском и Запорожском направлении огневого воздействия подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времевка и Новополь
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов беспилотников.
За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.
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