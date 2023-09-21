В результате удара Сил обороны по штабу окупантов в Мелитополе ранены двое российских командиров

Об этом Укринформу рассказали источники в СБУ.

Службы не уточняют, когда именно был нанесен удар, однако отмечают, что это произошло на днях. Ранение получил командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

"Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели. В результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба", - говорится в сообщении.

В службах также прокомментировали гибель 10 российских военных:

"Около десяти из них уже точно отправились на концерт к Кобзону".