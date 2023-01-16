Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в facebook .

"Днепр. Среди погибших – заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский. Без любящего отца и мужа осталась жена с двумя детьми. Спортивная семья потеряла хорошего тренера, воспитанники которого неоднократно побеждали на мировых и европейских соревнованиях", – написал Гутцайт.

Жена тренера в момент ушиба была на прогулке с детьми, а Кореновский собирался к ним присоединиться.

Михаил Куреновский работал старшим тренером сборной Днепропетровской области.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.

16 января по состоянию на 10:30 из-под завалов многоэтажки в Днепре извлечены тела 36 погибших.

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