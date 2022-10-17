Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки", - написал Шмигаль.

По его словам, у каждого региона есть план антикризисного реагирования, а все соответствующие службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

Как добавили в НЭК "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме контролируется, однако диспетчерский центр Укрэнерго не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому соблюдение режима экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток, чрезвычайно важно.

"Просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы", – написал также Денис Шмыгаль.