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В результате террористической атаки россиян повреждены энергетические объекты в трех областях Украины, возможны аварийные отключения электричества

17 октября, 2022 понедельник
12:53
Экономика

В результате атаки российских террористов на энергетическую инфраструктуру Украины 17 октября в трех областях повреждены энергетические объекты, обесточены сотни населенных пунктов

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки", - написал Шмигаль.

По его словам, у каждого региона есть план антикризисного реагирования, а все соответствующие службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

Как добавили в НЭК "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме контролируется, однако диспетчерский центр Укрэнерго не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому соблюдение режима экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток, чрезвычайно важно.

"Просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы", – написал также Денис Шмыгаль.

  • Ночью 17 октября над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны сбили три российские крылатые ракеты. Одна ракета попала в объект энергетической инфраструктуры.
  • Также 17 октября из-за обстрела россиян на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с электросетью – Днепровская.
  • После 5 часов утра 17 октября россияне ударили по критической инфраструктуре в Сумской области.
  • В Киеве утром россияне попали в жилой дом: погибли по меньшей мере три человека.
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