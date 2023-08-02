В результате тайфуна Ханун в Японии погиб человек, 11 пострадали
В японской префектуре Окинава пронесся тайфун Хануна. В результате погиб человек, также 11 пострадали. Кроме этого, обесточено более 210 тысяч домохозяйств
Об этом пишет Reuters.
По состоянию на 9 утра известно об одном погибшем и 11 раненых. По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, мужчина оказался под обрушенным гаражом, у него остановилось сердце.
Власти Японии призвали эвакуироваться 700 тысяч человек из-за сильного ветра в регионе. Шторм обрушился в пик летнего туристического сезона, когда количество отдыхающих вернулось на уровень, который был до пандемии.
Телевизионные кадры показали, что сильный ветер перевернул автомобили на нескольких стоянках. Дождь разбивал пустые улицы, а ветер поднимал волны на затопленных улицах. По данным JMA, в некоторых местах на Окинаве в среду утром были зарегистрированы порывы ветра около 200 км/ч, а за последние 24 часа выпало более 250 мм дождя.
- В среду, 19 июля, мощный шторм с сильным ветром и сильным дождем пронесся по Хорватии, Словении и Боснии. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, десятки получили ранения.
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