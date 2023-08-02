В результате тайфуна Ханун в Японии погиб человек, 11 пострадали

Об этом пишет Reuters.

По состоянию на 9 утра известно об одном погибшем и 11 раненых. По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, мужчина оказался под обрушенным гаражом, у него остановилось сердце.

Власти Японии призвали эвакуироваться 700 тысяч человек из-за сильного ветра в регионе. Шторм обрушился в пик летнего туристического сезона, когда количество отдыхающих вернулось на уровень, который был до пандемии.

Телевизионные кадры показали, что сильный ветер перевернул автомобили на нескольких стоянках. Дождь разбивал пустые улицы, а ветер поднимал волны на затопленных улицах. По данным JMA, в некоторых местах на Окинаве в среду утром были зарегистрированы порывы ветра около 200 км/ч, а за последние 24 часа выпало более 250 мм дождя.