Об этом сообщает BoxrecGrey в twitter .

Одной из жертв стал бывший профессиональный боксер Грег Джексон, проведший на профессиональном ринге 19 боев. Американец выступал в полусреднем весе (до 66,7 кг) и завершил карьеру в 2019 году, после чего работал тренером. На его счету 11 побед, семь поражений и одна ничья.

Всего во время стрельбы в Филадельфии убиты три человека, еще 11 человек ранены.

25 мая ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд, штат Техас, погиб 21 человек.

2 июня мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил четырех человек в медицинском центре в штате Оклахома.

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