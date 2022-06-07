В результате стрельбы в США погиб профессиональный боксер
В ходе перестрелки в Филадельфии 4 июня погиб профессиональный американский боксер Грег Джексон
Об этом сообщает BoxrecGrey в twitter .
Одной из жертв стал бывший профессиональный боксер Грег Джексон, проведший на профессиональном ринге 19 боев. Американец выступал в полусреднем весе (до 66,7 кг) и завершил карьеру в 2019 году, после чего работал тренером. На его счету 11 побед, семь поражений и одна ничья.
Всего во время стрельбы в Филадельфии убиты три человека, еще 11 человек ранены.
- 25 мая ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд, штат Техас, погиб 21 человек.
- 2 июня мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил четырех человек в медицинском центре в штате Оклахома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.83
Покупка 33.83Продажа 34.89
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37.18
- Актуальное
- Важное