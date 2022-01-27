В результате снежной бури в Израиле закрыли горнолыжный курорт и учебные заведения
В Израиле бурлит снежная буря "Элпис", из-за которой образовался снежный покров высотой около 20 см
Об этом пишет Newsru.co.il.
"Израиль продолжает жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Элпис", сопровождаемой снегопадом в горных районах. Накануне выпал снег в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см", - сообщает издание.
Снег засыпал горные районы на севере и в центре страны. Также сильный снег идет на горе Хермон, в результате чего горнолыжный курорт был перекрыт для отдыхающих.
Накануне снегопад находился на Хевронском нагорье, в Гуш Эционе и некоторых районах Самарии.
Утром 27 января в Иерусалиме возобновили работу трамваев, однако автобусы еще не ездят. Попасть в Иерусалим можно поездом.
Местные власти перевели школы в горных районах на дистанционное обучение.
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