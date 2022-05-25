Об этом сообщает Forbes, собравший основные цифры за три месяца войны с Россией.

$100 млрд – поврежденная инфраструктура Украины

Война с Россией разрушила почти вдвое больше дорог, чем мы успели отремонтировать за два года "Большого строительства". Необходимо отстроить 23 500 км дорог и более 300 искусственных сооружений, разбитых российской армией, сообщал ранее первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко. Осенью 2021 года он рассказывал, что за два года удалось обновить и построить более 14 000 км дорог.

В целом, по оценкам Киевской школы экономики, только прямые потери от повреждения физической инфраструктуры составили $97,4 млрд по состоянию на 19 мая. Из этой суммы 35% приходится на разрушение жилых домов, 32% – автомобильных дорог, 11% – активов предприятий, 7% – гражданских аэропортов. Учитывая средний темп прироста количества повреждений в мае ($3 млрд/неделю), потери на 24 мая можно оценить примерно в $100 млрд.

7 месяцев – ожидаемый период до конца войны

По данным исследования "Длительность межгосударственных войн, 1816–1985", 60% войн длится до полугода, 13% – от полугода до года и только 5% затягиваются более чем на пять лет. Средняя продолжительность войны составляет полтора года.

В то же время 41% украинских респондентов ожидают завершения войны в срок от трех до шести месяцев согласно результатам нерепрезентативного опроса телеграм-канала "Шрайк", в котором приняли участие более 18 000 человек. Средняя же ожидаемая продолжительность войны, по данным этого же опроса, растет во времени и составляет около семи месяцев с даты опроса.

Более 8 000 убитых и раненых гражданских (без учета данных из временно недоступных регионов)

По данным ООН, на 20 мая Украина потеряла 3 838 гражданских убитых и 4 351 раненых. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что реальные цифры могут быть гораздо больше, поскольку во многих случаях информация ограничена или до сих пор собирается доказательная база. В частности, это касается данных по Мариуполю, Изюму и Попасной. От войны уже погибли по меньшей мере 232 ребенка, 431 – ранен, сообщает Офис генпрокурора Украины.

$13 млрд – потери российской техники

Самым дорогим уничтоженным российским военным объектом стал ракетный крейсер "Москва" ($750 млн). Благодаря этому Укрпочта сорвала джекпот. Через день после выпуска марки с крейсером наши военные поразили это вражеское судно. Как следствие, за маркой выстроились очереди и проводились аукционы. И только Укрпочта заработала на этой марке $1 млн.

Помимо "Москвы" самыми дорогими уничтоженными российскими объектами стали транспортный самолет Ил-76 ($86 млн) и большой десантный корабль "Саратов" ($75 млн). В первые недели войны стоимость уничтоженной российской техники составляла не менее $1,5 млрд. в неделю, но впоследствии этот показатель уменьшался. За последние 7 дней уничтожено техники на сумму около $400 млн.

390 – количество воздушных тревог в Киеве

В Украине почти каждый день объявляют воздушную тревогу. В столице за три месяца ее общая продолжительность составила 17 суток. Однако киевский городской голова Виталий Кличко уже не просит киевлян не возвращаться в Киев. Постепенно в столице увеличивается количество дней без сирен. Без сирен Киев обходился только 26 и 30 апреля, а также 1, 2, 11 и 19 мая.

147 – количество новых Героев Украины

За три месяца Украина получила больше всего Героев за всю историю независимости, из них 75 человек получили это звание посмертно. До этого больше всего Героев в Украине появилось в 2014 году – 110 человек. 99 из них – Герои Небесной Сотни, которым было присвоено это звание указом Президента от 21 ноября 2014 года.

30-50% – оценка падения ВВП в 2022 году

По разным оценкам Украина недополучит $60–100 млрд ВВП. Насколько это много? Эта сумма сопоставима с государственным долгом, который на 31 марта 2022 года составлял $96,8 млрд. Откуда взяты оценки потерь ВВП? Forbes анализировал, как ведущие институции оценивают падение украинской экономики. После этого ЕБРР ухудшило свой прогноз падения ВВП Украины с 20% до 30%.

125 000 кв. км – площадь оккупированных Россией территорий Украины

С 2014 года российская армия захватила столько украинских земель, что общая площадь превышает вместе взятые территории Венгрии и Болгарии. Рекорд по площади захваченной территории пришелся на 2022 год. По состоянию на 23 февраля под российской оккупацией находилось 43 300 кв. км, или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раза больше. Временно неподконтрольные территории включают в себя АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и город Севастополь. В ходе войны ВСУ полностью освободили от российских захватчиков Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Житомирскую области. Вся территория Украины – 603 548 кв. км.

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