Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Там напомнили, что в результате обстрела была обесточена оккупированная Запорожская АЭС . Сейчас его уже заживили.

"К сожалению, энергетическая инфраструктура таки получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряду подстанций Укрэнерго и операторов систем распределения (облэнерго). В результате были обесточены. потребители в Запорожье", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что потребителей заживили по резервным схемам.

Также в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине. Там энергетики работают над возвращением света в дома граждан.

Несмотря на повреждения, экспорт электроэнергии продолжается в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует. Энергосистема работает стабильно, резюмировали в Укрэнерго.