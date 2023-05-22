В результате российской атаки в ночь на 22 мая получила повреждения энергетическая инфраструктура Украины
В результате массированного российского обстрела Украины, который произошел в ночь на 22 мая, получила повреждения энергетическая инфраструктура. В частности, была обесточена ЗАЭС
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Там напомнили, что в результате обстрела была обесточена оккупированная Запорожская АЭС . Сейчас его уже заживили.
"К сожалению, энергетическая инфраструктура таки получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряду подстанций Укрэнерго и операторов систем распределения (облэнерго). В результате были обесточены. потребители в Запорожье", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что потребителей заживили по резервным схемам.
Также в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине. Там энергетики работают над возвращением света в дома граждан.
Несмотря на повреждения, экспорт электроэнергии продолжается в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует. Энергосистема работает стабильно, резюмировали в Укрэнерго.
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