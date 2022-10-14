В результате российской атаки на Николаев 13 октября погибли восемь человек: спасатели завершили поиски
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что спасатели закончили поиски людей под завалами на месте, куда попала российская ракета 14 октября
Об этом он написал в телеграмме .
В 14:30 из-под завалов на месте жилого дома, в который попала российская ракета, спасатели извлекли тело последнего погибшего. В общей сложности оттуда деблокировали тела шестерых погибших.
"Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства", - отметил Сенкевич.
Он также сообщил, что повреждения получили четыре многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда находятся в аварийном состоянии.
- 13 октября Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, ракета попала в жилой дом.
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