Об этом он написал в телеграмме .

В 14:30 из-под завалов на месте жилого дома, в который попала российская ракета, спасатели извлекли тело последнего погибшего. В общей сложности оттуда деблокировали тела шестерых погибших.

"Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства", - отметил Сенкевич.

Он также сообщил, что повреждения получили четыре многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда находятся в аварийном состоянии.

13 октября Россия нанесла ракетный удар по Николаеву, ракета попала в жилой дом.