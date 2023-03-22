Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 22 марта 2023 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 464. Возросло количество раненых - более 937. Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, вчера, 21 марта, в результате детонации мины на окраине с. Лепетиха Николаевской области получил ранение 16-летний юноша. 22 марта в результате ночной атаки врага на Киевщину ранен 11-летний ребенок.

Сообщается, что из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.