В результате российской агрессии в Украине ранены уже 937 детей
По состоянию на среду, 22 марта, в результате российской войны в Украине ранены 937 детей, еще 464 погибли
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По состоянию на утро 22 марта 2023 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 464. Возросло количество раненых - более 937. Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, вчера, 21 марта, в результате детонации мины на окраине с. Лепетиха Николаевской области получил ранение 16-летний юноша. 22 марта в результате ночной атаки врага на Киевщину ранен 11-летний ребенок.
Сообщается, что из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.
- 21 марта в Офисе генерального прокурора сообщили , что Украине удалось вернуть 15 депортированных россиянами детей. Общая численность незаконно вывезенных несовершеннолетних может превышать 16 тысяч.
- А на Донетчине из города Часов Яр, который находится недалеко от Бахмута, эвакуировали всех детей.
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