В результате российской агрессии в Украине пострадали уже почти 1000 детей
С начала российской агрессии в Украине 348 детей погибли и более 650 получили ранения разной степени тяжести, однако эти цифры пока не окончательны
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 348. Еще 190 детей пострадали на Харьковщине и 116 – на Киевщине. В Черниговской области – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52 и Запорожской – 31 ребенок.
В понедельник, 11 июля из-за обстрелов рашистами гражданской инфраструктуры в Харькове погиб 17-летний юноша, также получили ранения двое мальчиков 4 и 16 лет.
Как отмечают ювенальные прокуроры, оккупанты повредили 2121 учебное заведение, среди которых 216 разрушили полностью.
- В Харькове 11 июля от утренних обстрелов пострадали более 30 человек, среди них 2 ребенка.
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