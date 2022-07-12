В результате российской агрессии в Украине пострадали уже почти 1000 детей

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 348. Еще 190 детей пострадали на Харьковщине и 116 – на Киевщине. В Черниговской области – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52 и Запорожской – 31 ребенок.

В понедельник, 11 июля из-за обстрелов рашистами гражданской инфраструктуры в Харькове погиб 17-летний юноша, также получили ранения двое мальчиков 4 и 16 лет.

Как отмечают ювенальные прокуроры, оккупанты повредили 2121 учебное заведение, среди которых 216 разрушили полностью.

В Харькове 11 июля от утренних обстрелов пострадали более 30 человек, среди них 2 ребенка.

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