В результате российской агрессии в Украине погибло уже 455 детей
В результате российской агрессии в Украине, по данным ювенальных прокуроров, погибло уже 455 детей, еще более 897 получили ранения разной степени тяжести
Такие данные по состоянию на 16 января привел Офис генпрокурора .
Всего в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 1352 ребенка, однако эти цифры не точны, подсчет продолжается в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Статистика по областям:
- Донецкая область – 429 пострадавших детей;
- Харьковская – 269;
- Киевская – 117;
- Запорожская – 84;
- Херсонская – 83;
- Николаевская – 82;
- Черниговская – 68;
- Луганская – 66;
- Днепропетровская – 56.
В ОГП напомнили, что 16 января военные РФ нанесли два ракетных удара по Запорожью , в результате чего были травмированы трое детей.
- По состоянию на 23 декабря 2022 года было известно о 13 613 украинских детях, которых кафиры вывезли на территорию РФ .
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