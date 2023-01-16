Такие данные по состоянию на 16 января привел Офис генпрокурора .

Всего в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 1352 ребенка, однако эти цифры не точны, подсчет продолжается в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Статистика по областям:

Донецкая область – 429 пострадавших детей;

Харьковская – 269;

Киевская – 117;

Запорожская – 84;

Херсонская – 83;

Николаевская – 82;

Черниговская – 68;

Луганская – 66;

Днепропетровская – 56.

В ОГП напомнили, что 16 января военные РФ нанесли два ракетных удара по Запорожью , в результате чего были травмированы трое детей.

По состоянию на 23 декабря 2022 года было известно о 13 613 украинских детях, которых кафиры вывезли на территорию РФ .

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