В результате российской агрессии в Украине погибли 238 детей, более 433 - ранены
По состоянию на утро 25 мая 2022 более 671 ребенок пострадал в Украине от полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации
Об этом передает в телеграмме Офис генпрокурора Украины.
По информации ювенальных прокуроров, 238 детей погибли и более 433 ранены на территории Украины с 24 февраля.
Эти цифры не окончательны, они продолжаются работу по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 149;
- Киевской – 116;
- Харьковской – 104;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 50;
- Херсонской – 49;
- Николаевской – 45;
- Запорожской – 28;
- Сумской – 17;
- Киеве – 16
- Житомирской – 15.
Так, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки из-за обстрела войсками РФ 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.
Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь Донецкой области погибли три подростка 14, 15 и 17 лет.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов повреждено 1848 учебных заведений. При этом 173 из них полностью разрушены.
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