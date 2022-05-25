В результате российской агрессии в Украине погибли 238 детей, более 433 - ранены

Об этом передает в телеграмме Офис генпрокурора Украины.

По информации ювенальных прокуроров, 238 детей погибли и более 433 ранены на территории Украины с 24 февраля.

Эти цифры не окончательны, они продолжаются работу по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 149;

Киевской – 116;

Харьковской – 104;

Черниговской – 68;

Луганской – 50;

Херсонской – 49;

Николаевской – 45;

Запорожской – 28;

Сумской – 17;

Киеве – 16

Житомирской – 15.

Так, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки из-за обстрела войсками РФ 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.

Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь Донецкой области погибли три подростка 14, 15 и 17 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов повреждено 1848 учебных заведений. При этом 173 из них полностью разрушены.

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