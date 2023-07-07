Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас на месте российского ракетного удара коммунальные службы завершают уборку. После этого владельцам поврежденных квартир под наблюдением полиции позволят зайти и забрать собственные уцелевшие вещи. Всего в результате ракетного удара разрушены 36 квартир, еще 6 повреждены", - рассказал Тистык.

Нардеп рассказал, что все службы работают в ускоренном режиме, чтобы приступить к работам по восстановлению здания.

"После уже завершения всех работ конструкторы, геодезисты и другие специалисты начнут работу по оценке реальных последствий удара. То есть хочу подчеркнуть, что все соответствующие инстанции сейчас работают на месте удара. Ведь сейчас нужно как можно скорее установить реальный ущерб. Это нужно для того, чтобы строители смогли начать работу по восстановлению здания", - добавил он.

Атака на Львов и область

На 08:27 поисково-спасательные работы во Львове завершили. По последним данным, в результате вчерашнего ракетного удара по многоквартирному дому во Львове погибли 10 человек. Одного человека нашли ночью, еще одну женщину – сегодня утром (уточнял мэр города Андрей Садовый.

Кроме того, травмированы 42 человека. 16 из них госпитализированы.

По состоянию на 06:53 МВД отчитывалось, что количество погибших в результате ракетного удара возросло до 9, 42 человека, получили ранения (из них трое - дети).

6 июля спасатели разбирали завалы в течение дня и продолжили это делать ночью. Около полуночи стало известно, что число погибших достигло семи. Тогда под завалами многоквартирного дома во Львове, в который попала ракета, обнаружили тело женщины. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Вечером, около 22, Козицкий рассказал, что на месте разрушенного дома уже разобрали 70% заваалов. К работам привлекали 668 человек и 139 единиц техники: работают спасатели, медики, полицейские, представители коммунальных служб, волонтеры. Тогда на месте обнаружили еще одно тело погибшей.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в 15:16 информировал, что подтверждена гибель пяти человек в результате удара РФ. Тогда из-под завалов извлекли также тело женщины.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что по состоянию на 14:46 количество пострадавших возросло до 40. Семь человек удалось спасти, еще 64 - эвакуировали.

"Развернуты 6 палаток для размещения и питания пострадавших, оказания им психологической помощи", - добавляли в МВД.

Тогда депутат Львовского городского совета и волонтер Андриан Гутник в эфире Еспресо отметил, что, по информации от соседей, на связь не выходят еще несколько человек из дома, они могут быть под завалами.

Коммунальные предприятия уже начали работы по восстановлению фасадов стен и крыш. Однако в трех домах сильные повреждения получили конструктивные элементы, в результате чего усложнился процесс поисковых работ.

"Существенное нарушение этих объектов очень усложняет проведение поисковых работ, поскольку нестабильность конструкций представляет опасность не только для людей, возможно находящихся под завалами, но и для чрезвычайников, проводящих поисковые мероприятия", - добавлял Гутник.

Мэр Львова Андрей Садовый объявил двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.

По состоянию на 09:07 глава Львовской ОВА Максим Козицкий отчитывался о гибели четырех человек в результате атаки РФ по Львову. В момент попадания все они находились в доме.

"Самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Старшей погибшей - 95. Женщина пережила II мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма", - отмечал Козицкий.

По его данным, разрушены более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Кроме того, повреждена одна подстанция во Львове – 150 абонентов остаются без электроснабжения.

Также пострадали 34 человека. Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей.

7 июля во Львове завершились поисково-спасательные работы на месте завалов многоквартирного дома, который россияне атаковали ракетами 6 июля. Там нашли тела 10 человек, еще 42 человека получили ранения, из них трое - дети. Кроме того, повреждены другие дома, школа, общежития и офис.