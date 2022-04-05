В результате российского ракетного удара по Краматорску разрушена школа
5 апреля в Краматорске, Донецкой области, российским ракетным ударом была разрушена
Об этом сообщает Прокуратура Донецкой области в facebook .
По данным следствия, 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ совершили ракетный удар по Краматорску. В результате атаки частично разрушена общеобразовательная школа. На месте попадания российской ракеты зафиксирована воронка шириной 15 м и глубиной почти 3 м.
Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
- 5 апреля УЗ приостановила эвакуацию людей с восточных направлений из- за обстрелов оккупантами Краматорска и повреждения железнодорожного полотна.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное