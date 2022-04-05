В результате российского ракетного удара по Краматорску разрушена школа

Об этом сообщает Прокуратура Донецкой области в facebook .

По данным следствия, 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ совершили ракетный удар по Краматорску. В результате атаки частично разрушена общеобразовательная школа. На месте попадания российской ракеты зафиксирована воронка шириной 15 м и глубиной почти 3 м.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

5 апреля УЗ приостановила эвакуацию людей с восточных направлений из- за обстрелов оккупантами Краматорска и повреждения железнодорожного полотна.

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