Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сегодня, 7 марта, спасательница ушла в иной мир.

Девушка получила ранение при ликвидации последствий удара российского войска.

"Еще 10 апреля 2022 года вместе с коллегами Евгения попала под обстрел на месте ликвидации последствий вражеского удара. Ее ранение было самым тяжелым", - рассказывают в пресс-службе.

Пресс-секретарь Евгения Дудка до сих пор она боролась за свою жизнь.

"Нет тех слов в этом мире, чтобы выразить печаль и ужасную боль от страшной потери. Евгения настоящая профессионал своего дела, патриотка", - отмечают в ГСЧС.