В результате российского обстрела скончалась спикер ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка
Представитель Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка умерла после борьбы за жизнь в результате обстрела 10 апреля 2022 года
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сегодня, 7 марта, спасательница ушла в иной мир.
Девушка получила ранение при ликвидации последствий удара российского войска.
"Еще 10 апреля 2022 года вместе с коллегами Евгения попала под обстрел на месте ликвидации последствий вражеского удара. Ее ранение было самым тяжелым", - рассказывают в пресс-службе.
Пресс-секретарь Евгения Дудка до сих пор она боролась за свою жизнь.
"Нет тех слов в этом мире, чтобы выразить печаль и ужасную боль от страшной потери. Евгения настоящая профессионал своего дела, патриотка", - отмечают в ГСЧС.
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