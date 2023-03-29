В результате российского обстрела села на Харьковщине пострадали три женщины

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Враг не прекращает террор мирного населения Харьковщины. Под обстрел окупантов попали три гражданских женщины 70, 69 и 68 лет. Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины - тяжелое. Другие в среднем состоянии", - пишет руководитель ОВА Олег Синегубов.