В результате российского обстрела села на Харьковщине пострадали три женщины
В среду, 29 марта, в Харьковской области российские террористы обстреляли село Подолы Купянского района
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
"Враг не прекращает террор мирного населения Харьковщины. Под обстрел окупантов попали три гражданских женщины 70, 69 и 68 лет. Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины - тяжелое. Другие в среднем состоянии", - пишет руководитель ОВА Олег Синегубов.
- Вчера, 28 марта, армия окупантов нанесла удар по Богодухову на Харьковщине, повреждены 13 домов и детсад, есть раненый. А пгт Дворичная РФ атаковала более 150 раз.
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