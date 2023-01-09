В результате российского обстрела погибли двое жителей Невского в Луганской области, еще двое ранены
В селе Невское Луганской области в результате российских обстрелов 9 января погибли двое мирных жителей, еще двое ранены
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне мощно стряпают по Невскому. Село не имеет ни одного уцелевшего здания, но там до сих пор находятся более сотни мирных людей. После обеда сегодня там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения в результате вражеского обстрела", - написал он.
Также, по информации Гайдая, продолжаются бои за село Новоселовское, которое из-за вражеских обстрелов полностью разрушено и пусто.
"Последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер", – добавил Гайдай.
- Как сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, в Луганской области враг несет значительные потери. Так, за первую неделю года 300 оккупантов доставили в Лисичанскую больницу.
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