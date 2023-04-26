Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

"26 апреля военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в который раз совершили артобстрел города Орехов", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что из-за российских атак погиб 46-летний мужчина.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.