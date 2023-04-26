В результате российского обстрела погиб 46-летний житель Орехова на Запорожье
В среду, 26 апреля, российские войска били по городу Орехов Запорожской области. В результате артобстрела погиб мирный житель 46 лет
Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.
"26 апреля военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в который раз совершили артобстрел города Орехов", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что из-за российских атак погиб 46-летний мужчина.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
- Вечером 21 апреля в Запорожской области сработала украинская ПВО – силы воздушного командования "Восток" во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожили четыре из пяти "шахедов" .
- Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру прифронтовых громад Запорожья, в частности Гуляйполя и Орехова.
- 24 апреля россияне 111 раз ударили по Запорожской области, попав в 11 объектов.
- Российские оккупанты в ночь на 26 апреля 67 раз обстреляли Запорожскую область и повредили 37 объектов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное