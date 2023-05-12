В результате российского обстрела погиб 30-летний фермер в Харьковской области
Российская армия в пятницу, 12 мая, обстреляла гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины
Об этом сообщил в telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района. К сожалению, в результате обстрела погиб 30-летний работник фермы. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
- Днем 10 мая русские войска обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате погиб мирный житель, под завалами еще может быть женщина.
- За прошедшие сутки, 11 мая, российские войска обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины, в результате чего четыре человека получили ранения.
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