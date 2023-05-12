В результате российского обстрела погиб 30-летний фермер в Харьковской области

Об этом сообщил в telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района. К сожалению, в результате обстрела погиб 30-летний работник фермы. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.