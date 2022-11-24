В результате российского обстрела многоэтажки в Вышгороде погибли 6 жителей, еще 30 пострадали
В Вышгороде в результате попадания в многоэтажку 23 ноября погибли 6 местных жителей, еще 30 получили ранения разной степени тяжести
Об этом информирует в фейсбуке начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов .
Еще вчера сообщалось, что в Вышгороде в общей сложности пострадал 31 человек. Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 16:47 известно, что 30 мирных жителей пострадали и еще шесть - погибли.
"Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать", - добавил Небитов.
- 23 ноября оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде.
- Ночью, 23 ноября, российские войска обстреляли Вольнянск на Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы. Зеленский отреагировал на обстрелы.
- Днем 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.
- В тот же день после очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
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