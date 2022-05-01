В результате российского обстрела Богодухова на Харьковщине погиб человек, еще двое получили ранения
Россияне 1 мая обстреляли из артиллерии Богодухов на Харьковщине, в результате чего одна женщина погибла, еще два человека получили ранения
Об этом идет речь в телеграме Харьковской областной прокуратуры.
"По данным следствия, 1 мая 2022 года около 11:30 военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной громады. В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Другая женщина скончалась на месте", – отметили в сообщении.
Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по нарушению законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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