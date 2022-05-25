Об этом информирует советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Известно, что пострадавший ребенок в тяжелом состоянии.

"В результате артобстрела Балаклеи. Предварительно: 7 человек получили ранения. Среди них один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. 2 человека, к сожалению, погибли", – сообщила Наталья Попова.

2 апреля 2022 года российские захватчики обстреляли районную больницу во временно неподконтрольном городе Балаклея Харьковской области

Напомним, глава Балаклейской территориальной громады Иван Столбовой пошел на сотрудничество с армией России. Мэр Балаклеи Харьковской области Иван Столбовой, предавший Украину, уехал в Россию, против него возбуждено уголовное производство.

2 марта российские войска зашли в Балаклею в Харьковской области, власть с ними не будет сотрудничать.

Офис Генерального прокурора начинает расследование по факту нарушения обычаев войны из-за обстрела жилых массивов оккупированной Балаклеи.

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