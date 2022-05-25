В результате российского обстрела Балаклеи погибли два человека, среди раненых - ребенок
На Харьковщине, в оккупированном городе Балаклея армия РФ начала артобстрел. Предварительно известно, что два человека погибли и еще семеро получили ранения, среди них девочка
Об этом информирует советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.
Известно, что пострадавший ребенок в тяжелом состоянии.
"В результате артобстрела Балаклеи. Предварительно: 7 человек получили ранения. Среди них один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. 2 человека, к сожалению, погибли", – сообщила Наталья Попова.
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