В результате российско-украинской войны погибли 152 ребенка, - Офис омбудсмена

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена, передает РБК-Украина.



В общей сложности пострадали от войны на Востоке Украины 73 332 ребенка. Из них:

73 236 подверглись психологическому насилию;

95 получили ранения, контузию или увечье;

1 пострадавшая от сексуального насилия;

152 погибли.

"Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, что ставит под угрозу их будущее", - добавили в ЮНИСЕФ.



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