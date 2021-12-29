В результате российско-украинской войны погибли 152 ребенка, - Офис омбудсмена
С начала российско-украинской войны на Донбассе пострадали более 73 тыс. детей, из них 152 погибли
Об этом сообщили в Офисе омбудсмена, передает РБК-Украина.
В общей сложности пострадали от войны на Востоке Украины 73 332 ребенка. Из них:
- 73 236 подверглись психологическому насилию;
- 95 получили ранения, контузию или увечье;
- 1 пострадавшая от сексуального насилия;
- 152 погибли.
"Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, что ставит под угрозу их будущее", - добавили в ЮНИСЕФ.
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