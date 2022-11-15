В результате российских ракетных ударов часть Хмельницкого осталась без электричества
Россияне нанесли ракетные удары по Хмельнитчине, Хмельницкой территориальной громаде зафиксировали два прилета
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
"Имеем 2 прилета по Хмельницкой ТГ. В части города Хмельницкий отсутствует электроснабжение", – говорится в сообщении.
Воздушная тревога около половины третьего дня 15 ноября была объявлена на территории всей Украины.
- Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
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