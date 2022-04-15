В результате российских обстрелов в Харькове пострадали девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма

Об этом заявили в Харьковском горсовете .



"Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из 20 объектов КП "Ритуал" было изуродовано 9 кладбищ, а также Мемориал жертв тоталитаризма в Лесопарке", - говорится в сообщении.





Разрушены админздания кладбищ, повреждены и уничтожены надгробные сооружения.



В городском совете напомнили, что Мемориальный комплекс жертв тоталитаризма в Харькове был открыт 17 июня 2000 года.





"На кладбище перезахоронены останки 4 302 военнопленных поляков, из них 493 офицера - жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 меньших могилах похоронены останки 2746 граждан бывшего СССР разных национальностей, ставших жертвами НКВД в 1937-1938 .

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