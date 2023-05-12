В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще 11 ранены
В четверг, 11 мая, по состоянию на около 22:00 в результате российских обстрелов были ранены 11 человек и убита одна пожилая женщина
Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Чиновник уточнил, что гибель человека стала следствием обстрела Россией частного сектора в Славянске.
"Ситуация остается напряженной, линия фронта под постоянными обстрелами. Сегодня (11 мая - ред.) был обстрелян Славянск, по результатам вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура, было прямое попадание в домохозяйства, в частный дом. Никакого отношения к военным объектам, которые вообще отсутствуют на территории Славянска. Ранения получили 2 человека, из них женщина 1930 г. р. умерла в больнице", - сказал Кириленко.
Глава ОГА также сообщил о раненых в результате обстрелов Россией Торецка.
"В Торецке во второй половине дня был ракетный удар, по обломкам выяснили, что был обстрел из РСЗО "Ураган", по результатам которого ранения получили 8 человек и повреждены по меньшей мере 3 многоэтажки", - сказал Кириленко.
Кроме того, РФ обстреляла деоккупированные Великоновоселковскую, Лиманскую и Святогорскую общины.
- Ранее сообщалось, об обстреле Россией 11 мая поселка на Харьковщине, в результате чего были ранены 16-летняя девушка и 43-летняя женщина.
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