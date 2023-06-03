Об этом сообщило Министерство энергетики.

Отмечается, что на территориях, где позволяет безопасность, работают ремонтные бригады.

"Из-за непогоды, которая бушевала в северных областях, без электроснабжения полностью остались 11 населенных пунктов в Киевской области, 35 - частично. В Черниговской области обесточены 45 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В Киеве из-за технологических нарушений, в том числе вызванных предыдущим обстрелом, без света остались 36 тысяч потребителей. По состоянию на сегодняшний день электроснабжение восстановлено.

За сутки электроснабжение восстановлено более 64 тысячам потребителей. Большинство из них – абоненты в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

"Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная и контролируемая. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе нет", - добавили в министерстве.