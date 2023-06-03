В результате российских обстрелов шесть областей Украины частично остались без электроснабжения, - Минэнерго
В результате обстрелов обесточена часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Черниговской областях. На Донетчине нет света в 34 населенных пунктах
Об этом сообщило Министерство энергетики.
Отмечается, что на территориях, где позволяет безопасность, работают ремонтные бригады.
"Из-за непогоды, которая бушевала в северных областях, без электроснабжения полностью остались 11 населенных пунктов в Киевской области, 35 - частично. В Черниговской области обесточены 45 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В Киеве из-за технологических нарушений, в том числе вызванных предыдущим обстрелом, без света остались 36 тысяч потребителей. По состоянию на сегодняшний день электроснабжение восстановлено.
За сутки электроснабжение восстановлено более 64 тысячам потребителей. Большинство из них – абоненты в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
"Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная и контролируемая. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе нет", - добавили в министерстве.
- В Киевской области из-за ухудшения погодных условий 2 июня произошли аварийные отключения света. В настоящее время электрики вернули свет более чем в 90 тысяч домов.
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