В результате российских обстрелов предприятия в Купянске ранены три человека
В Харьковской области из-за обстрелов города Купянск горело местное предприятие. Во время повторного обстрела три человека получили ранения
Об этом в Facebook сообщает Харьковская областная прокуратура.
"20 мая около 18:10 российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск. По предварительным данным, обстрел производился снарядами РСЗО "Град" с зажигательными элементами с пиротехническим составом. В результате обстрела произошло возгорание площадью 300 кв. м на территории одного из местных предприятий", – говорится в сообщении.
Фото: facebook Харьковской ОВАОколо 19:00 российские военные повторно обстреляли Купянск. Предварительно, уже из артиллерии.
"Получили ранения две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина", - проинформировали в прокуратуре.
Фото: facebook Харьковской ОВАНачаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- В субботу, 20 апреля, россияне атаковали Купянск на Харьковщине - травмированы двое гражданских мужчин.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное