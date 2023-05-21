В результате российских обстрелов предприятия в Купянске ранены три человека

Об этом в Facebook сообщает Харьковская областная прокуратура.

"20 мая около 18:10 российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск. По предварительным данным, обстрел производился снарядами РСЗО "Град" с зажигательными элементами с пиротехническим составом. В результате обстрела произошло возгорание площадью 300 кв. м на территории одного из местных предприятий", – говорится в сообщении.

Фото: facebook Харьковской ОВА

Около 19:00 российские военные повторно обстреляли Купянск. Предварительно, уже из артиллерии.

"Получили ранения две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина", - проинформировали в прокуратуре.

Фото: facebook Харьковской ОВА

В субботу, 20 апреля, россияне атаковали Купянск на Харьковщине - травмированы двое гражданских мужчин.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).