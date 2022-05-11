В результате российских обстрелов поврежден состав с аммиачной селитрой возле Краматорска.

Об этом сообщает Cлавянская городская военно-гражданская администрация.

Как отмечают в администрации, непосредственной угрозы жизни жителей нет, однако на ближайшие сутки следует ограничить пребывание на открытом воздухе и плотно закрыть окна.

Российские оккупанты 9 мая обстреляли центральную часть города Славянск.