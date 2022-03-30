В результате российских обстрелов Лисичанска разрушен детский сад, - Гайдай
В Лисичанске в Луганской области оккупанты обстреляли детский сад, информацию о пострадавших уточняют
Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай .
"Лисичанск снова под вражеским огнем. Россияне разрушили детский сад. Если с утра россияне ударили по окрестностям города, то теперь открывают огонь по другим его частям", - рассказал он.
Сергей Гайдай отметил, что ГСЧС еще продолжают ликвидировать последствия предварительных обстрелов, а уже есть другие объекты, которые нужно тушить, а потом разбирать там завалы и искать людей.
"Один из них – детский сад, который в прошлом году только отремонтировали. Информация о пострадавших уточняется. Спасателей катастрофически не хватает на такое количество обстрелов", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
- Напомним, 30 марта россияне обстреляли из тяжелого вооружения жилые кварталы Лисичанска в Луганской области.
- В результате погиб один человек , из-под завалов спасатели получили пятерых, еще восьмерых эвакуировали в безопасные места
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