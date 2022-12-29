В результате ракетных ударов россиян повреждено 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры, - ГСЧС

Об этом стало известно из прессбрифинга ГСЧС Украины.

"Сразу ГСЧС отреагировала на эти обстрелы, было привлечено около ста спасателей и более 15 единиц техники для ликвидации последствий обстрелов. Хочу сказать, что в результате обстрелов у нас травмированы 3 мужчины, 1 женщина и 1 ребенок", - сказал представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. ситуаций Александр Хорунжий.

В частности, он добавил, что ГСЧС подключила 87 генераторов по предоставлению электроэнергии, как на объектах критической инфраструктуры, так и социальных объектах.

Также спикер прокомментировал ситуацию в Киеве во время массированного удара.

"Попадание сразу по нескольким адресам: Дарницкий, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы. В Дарницком районе, вследствие падения обломка сбитой ракеты произошло возгорание и разрушение конструкции двухэтажного дома, пожар сразу ликвидировали", - сказал он.

Также он отметил, что по второму адресу произошло разрушение кровли дома без горения. До прибытия подразделений были спасены 2 человека, медики оказали помощь на месте и госпитализировали людей. Также госпитализирована 14-летняя девушка, которая сама вызвала спасателей на место происшествия.

Александр Хорунжий сообщил, что в Печерском районе произошло падение обломков вражеской ракеты на детскую площадку.

"В Голосеевском районе, обломки сбитой ракеты упали рядом с автомобилем, жертв и пострадавших нет. В Соломенском районе обломки ракеты упали на крышу 5-ти этажного жилого дома, и, к счастью, здесь тоже без жертв и пострадавших", - добавил. он.

Утром 29 декабря на территориях Киевской, Донецкой, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в столице работала противовоздушная оборона . Известно о по меньшей мере двух погибших в результате атаки РФ.