В результате ракетных ударов по Львову 7 человек погибли, известно об 11 раненых, среди которых есть ребенок

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.



"По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу", – отметил Козицкий.



По его словам, в результате попаданий произошли пожары. Пока еще продолжается тушение.



Объекты получили существенные повреждения.



Также, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие.



"По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", - подчеркнул глава ОВА.



Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый предоставил уточненную информацию. По его данным, ранения получили 11 человек. Также были повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости, где живут эвакуированные украинцы.

18 апреля утром по Львову были нанесены несколько ракетных ударов, повреждена гражданская инфраструктура.

Позже стало известно, что во Львове несколько российских ракет попали рядом с железнодорожными объектами, ситуация на вокзале контролируется.

В движении общественного транспорта Львова из-за ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами, произошли изменения.

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По состоянию на 13:00 Максим Козицкий сообщил, что погибли 7 человек."По состоянию на данный момент известно о 7 погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также сейчас известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок.", - написал он.По словам главы ОВА, три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. Первый объект – это склады, которые не использовали. На местах произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Спасатели разбирают завалы. Козицкий добавил, что вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства.​​